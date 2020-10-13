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Черноморский флот начал проверку после гибели контрактника в Крыму

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Командование Черноморского флота начало проверку после гибели контрактника в одной из воинских частей Крыма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Южного военного округа.

По данным военных, военнослужащий по контракту нарушил правила безопасности и случайно застрелил сослуживца, находившегося рядом. При этом в пресс-службе не уточнили, когда произошло ЧП.

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Погибший контрактник

О гибели солдата стало известно ранее 13 октября. Агентство ТАСС со ссылкой на источник писало, что по факту произошедшего уже возбуждено уголовное по статье «Убийство». Об уголовном деле также сообщил источник «Интерфакса».

Впервые информация о том, что военнослужащий скончался от пулевого ранения, появилась в социальной сети «ВКонтакте» 10 октября. Пост опубликовала мать погибшего контрактника. Позднее она подтвердила агентству «Интерфакс», что трагедия произошла в Крыму. Молодому человеку было 22 года.

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