Мэр Владивостока получил представление от прокуратуры из-за пробок

Некрасовский путепровод (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко и глава ГИБДД города Олег Зубакин получили представление от прокуратуры из-за нарушений при ремонте Некрасовского путепровода, в связи с которыми образовались многокилометровые пробки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

«Прокурор города Владивостока главе города Владивостока и начальнику ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку внес представления», — говорится в сообщении.

В прокуратуре установили, что подрядная организация «Автобан-ДВ», с которой местные власти заключили договор, должна была уложить асфальт на участке Некрасовского путепровода до 30 сентября, однако ремонт проводили с отставанием от графика.

Нарушение установленных требований по организации дорожного движения и перекрытие более 50% проезжей части привело к образованию пробок, говорится в сообщении.