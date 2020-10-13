Мэр Владивостока получил представление от прокуратуры из-за пробок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 77,02 (0) Инвестиции, 12 окт, 13:44
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 91 (+0,29) Инвестиции, 12 окт, 13:44
В России зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей из-за COVID-19 Общество, 10:48 Исинбаева рассказала о волнении во время просьбы у Путина 15 млн руб. Спорт, 10:45 Нурмагомедов заявил об отказе от совместного проекта с Макгрегором Спорт, 10:39 Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 10:30 ГИБДД разъяснила штрафы за нарушения водителей на пешеходных переходах Общество, 10:26 В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1750 человек Общество, 10:23 Создатели Aurus займутся выпуском водородных автомобилей Авто, 10:12 На фоне роста Bitcoin до $11 700 трейдеры потеряли $75 млн в криптовалюте Крипто, 10:10 ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост заболеваемости COVID за неделю Общество, 10:08 Где и как искать перспективных ИT-специалистов — опыт ВсеИнструменты.ру Pro, 10:06 При перестрелке в Грозном погибли трое силовиков Общество, 10:04 Экстремальный тест-драйв: обзор авто от любителей активного отдыха РБК и Jeep, 10:01 Онлайн-кинотеатры поспорили о влиянии второй волны COVID на просмотры Технологии и медиа, 10:00 Мэр Владивостока получил представление от прокуратуры из-за пробок Общество, 09:35
Общество ,  
0 

Мэр Владивостока получил представление от прокуратуры из-за пробок

Некрасовский путепровод
Некрасовский путепровод (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко и глава ГИБДД города Олег Зубакин получили представление от прокуратуры из-за нарушений при ремонте Некрасовского путепровода, в связи с которыми образовались многокилометровые пробки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

«Прокурор города Владивостока главе города Владивостока и начальнику ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку внес представления», — говорится в сообщении.

В прокуратуре установили, что подрядная организация «Автобан-ДВ», с которой местные власти заключили договор, должна была уложить асфальт на участке Некрасовского путепровода до 30 сентября, однако ремонт проводили с отставанием от графика.

В Москву вернулись докарантинные пробки
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Нарушение установленных требований по организации дорожного движения и перекрытие более 50% проезжей части привело к образованию пробок, говорится в сообщении.

Более того, прокуратура Владивостока выяснила, что администрация города согласовала проведение ремонта дороги в объеме, создающем препятствия для движения транспортных средств, а городской отдел ГИБДД, в свою очередь, одобрил схему организации дорожного движения, не соответствующую требованиям.

Сейчас основные работы на Некрасовском путепроводе завершены, автомобильных заторов нет, добавило ведомство.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: дешевая стратегия. Как дискаунтер Lidl завоевал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

РБК направил запрос в управление по работе со СМИ администрации Владивостока.

мэр Владивосток пробки представление прокуратура новости
Материалы по теме
Власти назвали причины докарантинных пробок в Москве
Общество
На границе России и Белоруссии собрались многокилометровые пробки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter