Космонавт объяснил запрет алкоголя на МКС

Фото: NASA / Getty Images

На Международной космической станции (МКС) запрещены любые спиртосодержащие вещества, в том числе алкоголь и туалетная вода, так как они могут привести к поломке системы очистки воздуха. Об этом «РИА Новости» рассказал российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев.

По его словам, возгораемость в этом случае — не главный критерий.

«Все, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. Земля видит сразу. Даже если ты открыл флакон какой-то — запах пошел, и сразу на Землю он [датчик] сбрасывает в телеметрическом режиме, что на борту алкоголь. И моментально отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха», — пояснил Самокутяев.

Космонавт уточнил, что системы очистки воздуха перестают работать при попадании паров спиртосодержащих веществ. По его словам, ранее шла дискуссия о предоставлении космонавтам вина для борьбы с последствиями радиационного облучения, однако позднее от этой идеи отказались из-за больших рисков поломки системы.