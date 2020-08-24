В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработают дизайн альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел». Об этом сообщил «РИА Новости» директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС, промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
По его словам, специалисты плодотворно работали с научно-производственным предприятием (НПП) «Звезда», которое занимается разработкой летного скафандра для «Орла».
В 2019 году специалисты представили прототип скафандра.
«Это очень серьезное предприятие со славной историей. Потом был перерыв в сотрудничестве. Но альтернатива всегда существует. И в альтернативной версии мы постараемся принять активное участие», — сказал Пирожков.