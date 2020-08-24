В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

При этом он не стал уточнять, какая именно компания намерена представить альтернативный облик скафандра. Однако Пирожков отметил, что скафандр будет произведен в России.

«Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у Илона Маска или китайских разработчиков», — заключил Пирожков.

Научно-производственное предприятие «Звезда» — российское предприятия, занимающееся разработкой скафандров, систем жизнеобеспечения для космонавтов, катапультных кресел, защитных шлемов, а также противоперегрузочных костюмов, предназначенных для летчиков Воздушно-космических сил.