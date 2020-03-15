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Общество ,  
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В Вологде спасатели приступили к поискам провалившегося под лед мальчика

В Вологде сотрудники экстренных служб ведут поиски провалившегося под лед ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Около 18 часов по местному времени (совпадает с московским) на набережной реки Вологда двое детей, которых родители оставили без присмотра, провалились под лед.

Очевидцы успели спасти десятилетнюю девочку. По ее словам, ее семилетний брат решил проверить лед на реке и провалился. Она пыталась спасти мальчика, но тоже ушла под воду.

Мальчика сразу унесло течением. По данным МЧС, в его поисках участвует 21 человек. С родственниками детей работают психологи.

Ранее 15 марта в подмосковном Клину под лед провалилась четырехлетняя девочка. По данным регионального управления Следственного комитета, девочка и двухлетний мальчик находились на территории частного домовладения и вышли на лед искусственного водоема.

Лед треснул, и дети провалились в воду. Бабушке удалось вытащить их из воды, однако девочка в итоге умерла. Мальчик был госпитализировал. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Теги: Вологодская область, дети, река
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