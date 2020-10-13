Росаккредитация запустила сайт для проверки безопасности товаров

Фото: Scott Olson / Getty Images

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) открыла цифровую платформу, с помощью которой можно проверить, соответствует ли приобретаемый товар стандартам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Росаккредитации.

«Этот инструмент позволяет гражданам быстро зайти в реестры «Сертификатов соответствия» и «Деклараций о соответствии», в том числе непосредственно перед покупкой понравившегося товара», — сказано в сообщении.

На сайте safety.fsa.gov.ru можно узнать информацию о порядке сертификации и декларирования продукции в России. Также портал сообщает о том, какие самые популярные у россиян стратифицируемые и декларируемые товары. Кроме того, на сайте пользователь может ознакомиться с пошаговой инструкцией проверки сертификата или декларации, используя реестры Росаккредитации.

В Росаккредитации рекомендовали перед покупкой товара запросить у продавца сертификат или декларацию, чтобы проверить информацию об этих документах на сайте ведомства. Это поможет убедиться, что товар безопасен.