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Сенаторы оценили предложение ввести в России налог на бездетность

Инна Святенко
Инна Святенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В Совете Федерации считают предложение общероссийской общественной организации «Совет матерей» ввести налог в России на бездетность нежизнеспособной инициативой. Об этом сообщили РБК председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и первый зампред комитета Валерий Рязанский.

«Что для семьи важно, причем как для той, в которой уже есть дети, так и для той, в которой их пока нет? Стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И в вопросе улучшения демографической ситуации «налог на бездетность» не будет эффективной мерой», — отметила Святенко.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По ее словам, важно развивать меры поддержки российских семей: от материнского капитала до социального контракта. Она уточнила, что такие инструменты помощи уже показали свою эффективность. Кроме того, эти меры положительно оценивают миллионы россиян.

«Я думаю, что это нежизнеспособная инициатива, потому что это противоречит основам Конституции, это же свобода выбора человека. А если человек не может иметь детей в силу физиологических причин, нужно собирать справки в налоговую инспекцию?» — сказал Рязанский. Он считает, что инициатива вряд ли будет поддержана.

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Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

Ранее ввести налог на бездетность в России предложила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Она пояснила «Говорит Москва», что платить должны те, «кто сознательно отказывается от решения родить ребенка». По ее мнению, 300–500 руб. в месяц надо взимать и с мужчин, и с женщин.

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Позднее в Минфине заявили, что введение в стране такого налога в министерстве не обсуждается.

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