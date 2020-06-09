В ЛДПР предложили отправлять матерей-героинь на пенсию досрочно

Депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова считает, что женщинам со званием «Мать-героиня» нужно дать право выйти на пенсию досрочно. Она направила соответствующее письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Строкова попросила рассмотреть возможность принять эту инициативу для женщин, которые не имеют трудового стажа, «так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян».

Звание «Мать-героиня» получает женщина, родившая десять и более детей, однако в трудовой стаж ей могут быть засчитаны не более шести лет за всех детей, отметила парламентарий. По мнению депутата, целесообразно засчитывать периоды ухода за всеми детьми, в этих условиях матери-героини могут получить трудовой стаж от 15 лет и более.

Строкова сообщила, что к ней обратилась мать 13 детей, которая не может выйти на пенсию досрочно из-за отсутствия трудового стажа. В рамках действующего законодательства социальную пенсию по старости ей назначат в 65 лет.