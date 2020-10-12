В Москве за сутки от COVID-19 выздоровел 1131 пациент

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился 1131 человек. Об этом сообщает вице-мэр Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Как сообщает Ракова, общее количество выздоровевших от COVID-19 людей увеличилось до 262,7 тыс.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за сутки в Москве умерли 34 человека, заразившихся коронавирусом. По данным на 11 октября, в городе выявили 4,5 тыс, новых случаев.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

С начала пандемии COVID-19 в столице заболели более 330 тыс. человек, 5,5 тыс. из них умерли. В России за то же время коронавирусной инфекцией заразились почти 1,3 млн человек.