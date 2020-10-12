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В Ленинградской области восстановили движение по трассе М-10

Фото:spb_today / VK
Фото: spb_today / VK

Движение по автодороге М-10 («Россия») в Ленинградской области восстановили в полном объеме после того, как накануне самосвал снес на трассе надземный переход. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Федеральная автодорога М-10 «Россия» открыта для автотранспорта в полном объеме», — сообщили в ведомстве.

Самосвал снес надземный переход вечером 11 в Тосненском районе недалеко от города Любань. Инцидент произошел на 614-м км трассы М-10, писала «Фонтанка». Как указывает издание со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, надземный переход снес грузовик марки Volvo. У него был поднят кузов.

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России
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Как сообщали РБК в пресс-службе регионального главка МЧС, было известно о пострадавшем водителе грузовика. По трассе не было движения в обе стороны.

новости ГИБДД Ленинградская область
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