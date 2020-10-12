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Зюганов ответил на вопрос Путина о портрете Ленина

Президент России Владимир Путин не увидел во время видеоконференции с руководителями думских фракций в кабинете главы партии КПРФ Геннадия Зюганова портрет коммунистического лидера Владимира Ленина из-за особенностей ракурса камеры. Об этом Зюганов рассказал изданию «Комсомольская правда».

«С левой руки, на видном месте, рядом висел портрет Ильича. Так камера стояла, что она только одну стену высвечивала», — пояснил он.

Путин проводил встречу по видеосвязи с руководителями фракций Государственной думы 6 октября. «Геннадий Андреевич, у Вас за спиной, я думал, портрет Ленина или Карла Маркса», — обратился к Зюганову президент, передавая ему слово. В ответ глава КПРФ сообщил, что у него на рабочем месте находится портрет не только Ленина, но и классика российской поэзии Александра Пушкина. «У меня есть портрет Ленина великолепный. А за спиной у меня — Пушкин, герб Советского Союза, Знамя Победы и Родина-мать. Я в достойном окружении», — указал Зюганов.

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Встреча Владимира Путина с руководителями фракций Государственной Думы

Как передает «Комсомольская правда», по мнению Зюганова, Путину понравился «патриотический фон», увиденный в его кабинете. Лидер КПРФ отметил, что во время встречи президент напомнил, что сам состоял в коммунистической партии «много лет».

Во время прошедшего разговора глав думских фракций с Путиным Зюганов назвал российского оппозиционера Алексея Навального молодым Борисом Ельциным. «Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый, я знаю эту породу наизусть», — сказал он.

Владимир Ленин Геннадий Зюганов Ленин портрет
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