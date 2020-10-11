В Красноярске завели уголовное дело из-за разлива топлива в Ангару

Следователи возбудили уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 247 УК (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

По версии следствия, разлив топлива произошел 2 октября в районе 196 км от города Кодинска Кежемского района Красноярского края при движении транспортировочной баржи, принадлежащей ООО «Приангарский ЛПК». Установлено, что топливо разлилось из-за разрыва цистерны, находящейся на борту баржи. В результате была создана угроза причинения существенного вреда здоровью и окружающей среде.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, проводят обыски в организации, а также допрашивают членов судовой команды и руководящего состава ООО «Приангарский ЛПК».

9 октября из-за разлива нефтепродуктов в Ангару на территории Кежемского района местная администрация ввела режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщал представитель Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), инцидент произошел при раскачке баржи. В результате разлилось примерно полтонны топлива. Уборка нефтепродуктов проводилась с использованием сорбента.