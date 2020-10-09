И.о. министра образования Поморья заподозрили в развратных действиях

По версии следствия, подозреваемый вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, «оказывая на них развращающее влияние»

Юрий Гнедышев (Фото: Юрий Гнедышев / Vk)

В Архангельской области задержали «экс-чиновника» администрации региона, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних лиц (ч. 3 ст. 135 УК). Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета (СК) по Архангельской области.

В СК не назвали имени задержанного. Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что речь идет о Юрии Гнедышеве, исполняющем обязанности министра образования Архангельской области. В пресс-службе правительства Архангельской области подтвердили, что Гнедышев задержан по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Накануне, 8 октября, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отправил правительство региона в отставку, поручив руководителям ведомств исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. На сайте министерства образования и науки Архангельской области Гнедышев значится и.о. министра.

«По версии следствия, подозреваемый в декабре 2019 года в социальной сети вел переписку с двумя несовершеннолетними школьницами, оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что следствие намерено ходатайствовать о взятии подозреваемого под стражу. В настоящее время по возбужденному уголовному делу допрашиваются свидетели и проводятся другие следственные действия.