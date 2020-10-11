Офтальмолог назвал причины ухудшения зрения у детей

Чаще всего зрение у детей ухудшается во время обучения в школе. Об этом главный внештатный детский офтальмолог столичного департамента здравоохранения, заведующий офтальмологическим отделением Морозовской детской больницы Александр Тумасян сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Имеются достоверные данные давно, что количество детей с нарушением зрения увеличивается более чем в два раза от времени поступления в школу до ее окончания», — сказал Тумасян.

По его словам, вероятность испортить зрение в элитарных учебных заведениях выше, чем в обычных. Тумасян при этом сослался на исследования, согласно которым количество детей со снижением зрения в гимназиях и лицеях составляет около 50% а в обычных школах — примерно 30-35%.

Офтальмолог отметил, что наиболее значимым фактором, способствующим снижению зрения у школьников, являются «электронные развлечения». На втором месте находится просмотр телевизора.