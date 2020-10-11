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Офтальмолог назвал причины ухудшения зрения у детей

Чаще всего зрение у детей ухудшается во время обучения в школе. Об этом главный внештатный детский офтальмолог столичного департамента здравоохранения, заведующий офтальмологическим отделением Морозовской детской больницы Александр Тумасян сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Имеются достоверные данные давно, что количество детей с нарушением зрения увеличивается более чем в два раза от времени поступления в школу до ее окончания», — сказал Тумасян.

По его словам, вероятность испортить зрение в элитарных учебных заведениях выше, чем в обычных. Тумасян при этом сослался на исследования, согласно которым количество детей со снижением зрения в гимназиях и лицеях составляет около 50% а в обычных школах — примерно 30-35%.

Путин сообщил о регулярных проверках зрения
Политика
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Офтальмолог отметил, что наиболее значимым фактором, способствующим снижению зрения у школьников, являются «электронные развлечения». На втором месте находится просмотр телевизора.

Кроме того, на ухудшение зрения влияет длительное выполнение домашних заданий (более трех часов), нарушение режима освещенности, снижение уровня физической активности и нарушение режима дня, добавил Тумасян.

Он рассказал, что, по данным статистических отчетов, распространенность различных зрительных нарушений у детей составляет 17 на 10 тыс. детей.

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В марте президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику в Иваново и осмотрел кабинет офтальмолога. Тогда же глава государства сообщил, что регулярно проверяет зрение.

Офтальмология зрение Департамент здравоохранения
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