Путин сообщил о регулярных проверках зрения
Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику в Иваново и сообщил, что регулярно проверяет зрение. Об этом сообщает «РИА Новости».
В ходе визита в поликлинику глава государства получил талон с номером Л826 и зашел в процедурный кабинет. Затем он прошел в кабинет офтальмолога, где заинтересовался одним из аппаратов. Главврач больницы ответил Путину, что аппарат предназначен для проверки остроты зрения.
«Регулярно проверяю», — отреагировал на слова главврача Путин.
Поликлиника в Иваново, которую посетил Путин, открылась в январе 2020 года после капитального ремонта, уточняет агентство. Медицинское учреждение обслуживает порядка 11,5 тыс. детей и 70 образовательных учреждений.