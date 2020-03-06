Путин сообщил о регулярных проверках зрения

Владимир Путин (Фото: Kremlin Pool / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику в Иваново и сообщил, что регулярно проверяет зрение. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ходе визита в поликлинику глава государства получил талон с номером Л826 и зашел в процедурный кабинет. Затем он прошел в кабинет офтальмолога, где заинтересовался одним из аппаратов. Главврач больницы ответил Путину, что аппарат предназначен для проверки остроты зрения.

«Регулярно проверяю», — отреагировал на слова главврача Путин.

Поликлиника в Иваново, которую посетил Путин, открылась в январе 2020 года после капитального ремонта, уточняет агентство. Медицинское учреждение обслуживает порядка 11,5 тыс. детей и 70 образовательных учреждений.