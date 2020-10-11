В Таджикистане начались президентские выборы

В Таджикистане открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах в стране. Голосование пройдет с 6:00 до 20:00 (с 4:00 до 18:00 мск), сообщает ЦИК Таджикистана.

В стране открыто 3414 избирательных участков для голосования, за пределами Таджикистана будут работать еще 39 участков. ЦИК сообщала, что всего зарегистрированы 4,9 млн избирателей.

За пост президента борются пять кандидатов, среди них действующий президент Эмомали Рахмон. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более 50% внесенных в списки избирателей. Победителем станет кандидат, набравший свыше половины голосов.

За выборами будут следить международные наблюдатели. Как сообщает Sputnik Таджикистан, речь идет о 122 международных наблюдателях от ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Исполкома СНГ, ШОС, а также от России и Узбекистана.