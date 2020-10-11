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Политика ,  
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В Таджикистане начались президентские выборы

В Таджикистане открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах в стране. Голосование пройдет с 6:00 до 20:00 (с 4:00 до 18:00 мск), сообщает ЦИК Таджикистана.

В стране открыто 3414 избирательных участков для голосования, за пределами Таджикистана будут работать еще 39 участков. ЦИК сообщала, что всего зарегистрированы 4,9 млн избирателей.

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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

За пост президента борются пять кандидатов, среди них действующий президент Эмомали Рахмон. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более 50% внесенных в списки избирателей. Победителем станет кандидат, набравший свыше половины голосов.

За выборами будут следить международные наблюдатели. Как сообщает Sputnik Таджикистан, речь идет о 122 международных наблюдателях от ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Исполкома СНГ, ШОС, а также от России и Узбекистана.

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