Общество , 10 окт, 19:24
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В Петербурге раскрыли хищение препаратов для онкобольных на ₽100 млн
В Санкт-Петербурге прошла серия обысков в рамках уголовного дела из-за хищений медицинских препаратов для онкобольных на сумму более 100 млн руб., сообщило ГУ МВД по городу.
Задержаны более 15 человек, они доставлены в полицию для проверки их причастности к хищениям. Всего прошло 35 обысков, следователи и оперативники изъяли документы, печати и штампы различных организаций, а также деньги и лекарства.
Следователи считают, что преступники похищали лекарства в медицинских организациях и после этого продавали их оптом и в розницу.
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