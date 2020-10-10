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В Петербурге раскрыли хищение препаратов для онкобольных на ₽100 млн

Фото:Александр Романенко / Global Look Press
Фото: Александр Романенко / Global Look Press

В Санкт-Петербурге прошла серия обысков в рамках уголовного дела из-за хищений медицинских препаратов для онкобольных на сумму более 100 млн руб., сообщило ГУ МВД по городу.

Задержаны более 15 человек, они доставлены в полицию для проверки их причастности к хищениям. Всего прошло 35 обысков, следователи и оперативники изъяли документы, печати и штампы различных организаций, а также деньги и лекарства.

Следователи считают, что преступники похищали лекарства в медицинских организациях и после этого продавали их оптом и в розницу.

Материал дополняется.

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