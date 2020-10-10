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Главу общества военных ветеранов Норвинда выслали из Латвии в Россию

Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов, гражданин России Владимир Норвинд был выслан из Латвии в Россию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил латвийский правозащитник Александр Гапоненко.

По его словам, силовые органы Латвии задержали Норвинда 9 октября в 15:00. Вначале они проводили россиянина в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворили из страны.

Гапоненко считает, что официальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство Норвинда. Он добавил, что «неудовольствие латвийских властей вызвала активность бывших российских военных, общественная организация которых насчитывала почти 2 тыс. человек».

В свою очередь, глава псковского территориального представительства Министерства иностранных дел России Александр Иванов в беседе с ТАСС сообщил, что в момент депортации Норвинд почувствовал себя плохо. Ранее он готовился к операции на сердце, которую ему планировалось провести на территории Латвии.

«Он военный пенсионер, наш гражданин. Человек — сердечник, он готовился как раз к операции на сердце. Видимо, там должны были сделать», — пояснил Иванов.

По его словам, до настоящего времени Норвинд проживал в Латвии. Иванов добавил, что Норвинду было предъявлено обвинение с латвийской стороны о том, что он представляет угрозу национальной безопасности страны.

«Но они не объясняют, что это такое. Наши дипломаты даже не знают объяснения», — заключил собеседник агентства.

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