Орловский губернатор отреагировал на статью о нехватке мест в больницах

Андрей Клычков (Фото: kremlin.ru)

Журналисты неверно трактовали слова главного внештатного инфекциониста Орловской области Виктории Адоньевой о нехватке больничных коек и опасности голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков, сообщает издание «Подъем».

«Это свободная журналистская трактовка. Виктория Адоньева <...> работает в больнице имени Боткина. Но у нас семь учреждений, кто принимает ковидных больных», — сообщил Клычков.

По его словам, Адоньева говорила только о своем медучреждении, в целом в принимающих пациентов с COVID-19 больницах Орловской области свободно около 50% коечного фонда. «Поэтому я бы просил не трактовать в таком ключе, исходя из данных одной больницы», — резюмировал губернатор.

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало интервью с Адоньевой, в котором врач заявила, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться и уровень заболеваемости не достиг плато.