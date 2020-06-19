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Пандемия коронавируса ,  
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Орловский губернатор отреагировал на статью о нехватке мест в больницах

Андрей Клычков
Андрей Клычков (Фото: kremlin.ru)

Журналисты неверно трактовали слова главного внештатного инфекциониста Орловской области Виктории Адоньевой о нехватке больничных коек и опасности голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков, сообщает издание «Подъем».

«Это свободная журналистская трактовка. Виктория Адоньева <...> работает в больнице имени Боткина. Но у нас семь учреждений, кто принимает ковидных больных», — сообщил Клычков.

По его словам, Адоньева говорила только о своем медучреждении, в целом в принимающих пациентов с COVID-19 больницах Орловской области свободно около 50% коечного фонда. «Поэтому я бы просил не трактовать в таком ключе, исходя из данных одной больницы», — резюмировал губернатор.

Прокуратура проверит статью о нехватке коек для больных COVID-19 в Орле
Общество
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало интервью с Адоньевой, в котором врач заявила, что эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться и уровень заболеваемости не достиг плато.

Инфекционист сообщила, что медики фиксируют большой наплыв новых пациентов после каждого массового выхода людей на улицу. Она выразила уверенность, что это произойдет и после голосования по поправкам в Конституцию, которое начнется 25 июня. «Обязательно будет (прирост заболевших. — РБК). Но класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет», — заявила Адоньева.

После этого прокуратура начала проверку информации, содержащейся в интервью. Сотрудники надзорного органа намерены проверить соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в больницах региона.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на 19 июня, в Орловской области с начала эпидемии выявлено 4003 заболевших, в том числе 74 — за последние сутки. Выздоровели 2064 человека, 45 пациентов умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Орловская область, больницы
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