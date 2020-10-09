Летевший из Москвы в Омск самолет сел в Екатеринбурге из-за неисправности

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Омск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«9 сентября в 3:11 (1:11 мск) в аэропорту Кольцово произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, причиной посадки стал отказ обогрева датчиков статики и динамики.

Всего на борту находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа. По факту вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге Уральская транспортная прокуратура начала проверку.