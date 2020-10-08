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На Спасской башне Кремля временно остановят куранты

Вид на Спасскую башню Московского кремля
Вид на Спасскую башню Московского кремля (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Куранты на Спасской башне временно остановят в ночь на пятницу, 9 октября. Об этом, как передает ТАСС, рассказали в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

«С 00:00 9 октября 2020 года и до окончания работ часы и колокольный бой на Спасской башне будут отключены», — сказали в ФСО.

Будут проводиться работы по дооснащению звонницы курантов. Планируется установить 12 новых колоколов, чтобы все музыкальные произведения впредь звучали в полной октаве.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Спасскую башню отреставрировали в 2015 году. В ходе работ были отреставрированы красные кирпичи, из которых выложены стены, а также белокаменные декоративные элементы на верхних ярусах. Также в тот раз были впервые отреставрированы сами куранты. Цифры и стрелки на четырех циферблатах покрыли слоем специального консерванта и сусальным золотом.

Во время реставрации башня была закрыта строительными лесами на полгода. В том числе башню не было видно и в новогоднюю ночь.

Спасская башня была возведена в 1491 году архитектором Пьетро Антонио Солари. Она имеет десять этажей, высота башни со звездой составляет 71 м.

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