Собянин назвал бывшего сенатора Долгих старшим наставником и другом

Владимир Долгих (слева) и Сергей Собянин (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что скончавшийся бывший член Совета Федерации от Москвы Владимир Долгих был для него наставником и другом. Об этом говорится в публикации главы города во «ВКонтакте».

«Он был для меня старшим наставником и другом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям», — написал Собянин.

Он также отметил, что за время работы Долгих внес огромный вклад в развитие тяжелой промышленности, энергетики, в модернизацию экономики и развитие парламентаризма.

Долгих умер на 96-м году жизни 8 октября.