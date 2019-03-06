Путин поздравил Жванецкого с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем худрука Московского театра миниатюр, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин пожелал Жванецкому успехов и здоровья, а также отметил его великолепное чувство юмора и неподражаемый артистизм. «Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Путин поздравил с 82-летием первую женщину-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову. «Легендарный полет в космос, весь Ваш профессиональный путь — пример честного служения Родине», — считает президент. Он также отметил, что опыт и знания Терешковой, которая в настоящий момент является депутатом Госдумы, востребованы в общественной и законотворческой деятельности.

В конце февраля Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Сатирик был удостоен этой награды за большой вклад в развитие российской культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.