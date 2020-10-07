В Петербурге госпитализировали девочку из-за упавшего с крыши ограждения

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после сообщений о том, что на 12-летнюю девочку с крыши дома упала металлическая конструкция. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, девочку госпитализировали.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на корреспондента, инцидент произошел на углу Конной улицы и Перекупного переулка. Упавшая с крыши конструкция повредила также автомобиль Porsche, припаркованный у дома.

Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Надзорное ведомство также проверит соблюдение требований безопасности при выполнении ремонтных работ.