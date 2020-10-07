Общество , 07 окт, 21:05
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В Петербурге госпитализировали девочку из-за упавшего с крыши ограждения
Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после сообщений о том, что на 12-летнюю девочку с крыши дома упала металлическая конструкция. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, девочку госпитализировали.
Как сообщает 78.ru со ссылкой на корреспондента, инцидент произошел на углу Конной улицы и Перекупного переулка. Упавшая с крыши конструкция повредила также автомобиль Porsche, припаркованный у дома.
Прокуратура выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Надзорное ведомство также проверит соблюдение требований безопасности при выполнении ремонтных работ.