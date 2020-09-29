В Екатеринбурге при обрушении надземного перехода погиб человек

Фото: te_ekb / VK

В Екатеринбурге при обрушении надземного пешеходного перехода погиб водитель грузового автомобиля. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По словам Горелых, смерть водителя наступила от несовместимых с жизнью травм. «Металлическая конструкция практически сплющила кабину «КамАЗа». Выжить в такой ситуации практически невозможно», — сказал он.

По данным МВД, погибший — Евгений Шавкунов 1993 года рождения, он имел водительский стаж восемь лет. Горелых отметил, что мужчина не был злостным нарушителем ПДД. С момента получения прав у него было всего шесть негрубых нарушений.

Надземный переход на улице Димитрова в Екатеринбурге обрушился вечером 29 сентября. По данным главка МЧС, «КамАЗ» столкнулся с переходом из-за подъема кузова. После этого конструкция сошла с опор и упала на кабину грузового автомобиля.