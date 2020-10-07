Армения заявила об ударе по базе горюче-смазочных материалов Азербайджана

Фото: AP

Силы Армении нанесли удар по военным Азербайджана на юго-восточном направлении около Джебраила. Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В результате прицельного огня армянских подразделений в юго-восточном направлении минутами ранее была повреждена крупная база хранилища горючего противника», — написала она.

Видео: Shushan Stepanyan/ Facebook

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По словам Степанян, на поле боя остались 60 погибших азербайджанских военных, а также 22 единицы поврежденной и десятки единиц исправной техники. Пресс-секретарь добавила, что в ближайшее время опубликует видеозапись с места событий.

В ответ на слова Еревана в пресс-службе Минобороны Азербайджана заявили, что их войска «имеют полное превосходство» на данном участке, и обвинили Армению в распространении ложной информации.