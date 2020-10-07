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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения заявила об ударе по базе горюче-смазочных материалов Азербайджана

Фото:AP
Фото: AP

Силы Армении нанесли удар по военным Азербайджана на юго-восточном направлении около Джебраила. Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В результате прицельного огня армянских подразделений в юго-восточном направлении минутами ранее была повреждена крупная база хранилища горючего противника», — написала она.

Видео: Shushan Stepanyan/ Facebook
Видео: Shushan Stepanyan/ Facebook
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По словам Степанян, на поле боя остались 60 погибших азербайджанских военных, а также 22 единицы поврежденной и десятки единиц исправной техники. Пресс-секретарь добавила, что в ближайшее время опубликует видеозапись с места событий.

В ответ на слова Еревана в пресс-службе Минобороны Азербайджана заявили, что их войска «имеют полное превосходство» на данном участке, и обвинили Армению в распространении ложной информации.

В Нагорном Карабахе заявили о пойманных в ловушку силах Азербайджана
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Азербайджанские военнослужащие

«Официально заявляем, что информация, распространенная армянской стороной, является необоснованной и ложной, — говорится в сообщении ведомства. — Наша армия успешно продолжает контрнаступление на Джебраильском направлении и имеет превосходство перед противником».

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Ситуация на линии соприкосновения в самопровозглашенном Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия и ввели военное положение. Оба государства сообщают о раненых и погибших среди мирного населения.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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