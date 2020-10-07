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В Москве мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета

Фото:Михаил Жбанков / ТАСС
Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

На северо-востоке Москвы мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического оружия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«Пострадавший доставлен в медучреждение, стрелявший — в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Холмогорская. При этом агентство «Москва» ранее сообщило, что стрельба была на улице Крылатские Холмы на западе Москвы. По его данным, мужчина выстрелил в оппонента из травматического ружья, находясь у супермаркета.

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В конце сентября в Москве мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта. Инцидент произошел на пересечении улиц Туристов и Героев-Панфиловцев. Конфликт произошел между двумя мужчинами: один из них заявил, что ему распылили в лицо перцовый баллончик, а второй заявил, что в него выстрелили из травматического пистолета в район кисти.

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