В Москве мужчина открыл стрельбу во время дорожного конфликта

Мужчина получил огнестрельное ранение в результате дорожного конфликта на северо-западе Москвы, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Примерно в 21:00 в службу 02 обратились двое мужчин с разных адресов. Они сообщили, что на пересечении улиц Туристов и героев Панфиловцев произошел дорожный конфликт. При этом один из мужчин сообщил, что ему распылили в лицо перцовый баллончик, а второй заявил, что ему выстрелили из травматического пистолета в кисть», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Сотрудники полиции опросят участников дорожного конфликта, после чего будет принято процессуальное решение, сообщили там.

26 сентября в столичном районе Чертаново произошла стрельба в общежитии, в результате которой пострадали четыре человека. По данным полиции, причиной стал бытовой конфликт: после употребления спиртных напитков один из мужчин ранил из травматического оружия четырех своих товарищей. Троих человек госпитализировали, одному медицинская помощь не понадобилась.