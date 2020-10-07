Умер оперный певец Владислав Пьявко

Владислав Пьявко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский оперный певец и народный артист СССР Владислав Пьявко умер в возрасте 79 лет. Об этом РБК рассказала его дочь Василиса Пьявко.

«Смерть установили сегодня ночью, он умер дома от сердечного приступа», — сообщила она. Место и время прощания с артистом пока неизвестно.

Пьявко был солистом Немецкой государственной оперы и Большого театра, выступал в театре «Ла Скала» в Милане. Известен своими партиями в операх Жоржа Бизе «Кармен», «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Аида» Джузеппе Верди и «Тоска» Джакомо Пучинни. Незадолго до смерти он поставил пьесу «Исповедь тенора» во Владимирском академическом театре и исполнил в ней главную роль.

В 1983 году он получил звание народного артиста СССР, а спустя десять лет звание народного артиста Киргизии. Кроме того, он снимался в сериалах «Формула мести» и «Шакал», а также появлялся в фильме «Путешествие будет приятным».