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В Лос-Анджелесе умер рок-музыкант Эдди Ван Хален

Создатель группы Van Halen и один из пионеров тэппинга умер от рака языка. Восемь лет назад журнал Guitar World назвал его лучшим гитаристом всех времен
Эдди Ван Хален
Эдди Ван Хален (Фото: Robb D. Cohen / AP)

На 66-м году жизни скончался американский гитарист голландского происхождения Эдди Ван Хален. Об этом сообщил его сын Вольфганг.

«Я не могу поверить, что должен написать это, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален сегодня утром проиграл эту длительную и тягостную битву с раком», — написал он в Twitter.

По его словам, Ван Хален-старший был лучшим отцом. «Каждый момент, который я разделил с ним на сцене и вне ее, был подарком», — отметил Вольфганг Ван Хален.

Эдди Ван Хален родился 26 января 1955 года в голландском городе Неймеген. В 1962 году его семья переехала в американский город Пасадена, штат Калифорния. Спустя десять лет Эдди вместе со своим родным братом Алексом создали хард-рок-группу Mammoth, которая в 1974 году была переименована в Van Halen.

За весь период существования коллектив записал 12 студийных альбомов. Первая пластинка группы, получившая название Van Halen, стала самой успешной работой команды. Главный сингл Jump стал международным хитом и достиг вершины американского хит-парада Billboard Hot 100. В США продали свыше 12 млн копий альбома. Согласно Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Van Halen — 19-й самый продаваемый исполнитель в истории страны (более 56 млн копий альбомов). В 2007 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Эдди считается одним из первых популяризаторов тэппинга (стиль игры на гитаре, когда музыкант обеими руками задействует гриф). Также он стал одним из первых гитаристов, которые начали использовать тремоло-систему Floyd Rose. С ее помощью и вкупе с флажолетами (прием игры на струнных инструментах) Ван Хален создавал звуковые эффекты, которые прозвали «horse sound» или «elephant sound» за их необычное и дикое звучание. Также Ван Хален получил известность и как конструктор гитар и усилительной аппаратуры. Особой популярностью пользуется его гитара Frankenstrat, полностью собранная им самим. В октябре 2012 года его признали лучшим гитаристом всех времен по версии журнала Guitar World.

В 2001 году Эдди Ван Хален сообщил, что лишился трети языка, которую ему удалили в ходе лечения рака. Полностью побороть болезнь музыканту в итоге не удалось.

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