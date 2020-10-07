Появилось видео пожара в ялтинском санатории Минобороны

В Сети появилось видео пожара в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму. Видео размещено на портале «Новости Ялта-24».

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На кадрах видно, что из здания, расположенного недалеко от моря, валит густой дым. Также на видео можно увидеть огонь в санатории.

Санаторий в Ялте загорелся утром 7 октября. По данным пожарных, возгорание началось в обшивке между восьмым этажом и кровлей здания, огонь охватил площадь 1,2 кв. м. Пожару присвоили второй номер сложности. Самостоятельно покинули здание около 300 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.