В Минобороны назвали возможную причину пожара в санатории в Крыму

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Пожар в санатории Минобороны «Ялта», по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки», — сказали в пресс-службе. Там также отметили, что в результате ЧП никто не пострадал, из здания эвакуировали 370 человек.

Пожар в санатории «Ялта» начался утром 7 октября, ему присвоили второй номер сложности. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. м. По данным МЧС, загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей здания.

Санаторий расположен на улице Севастопольской в Ялте. Он рассчитан на 589 койко-мест.