В Крыму загорелся санаторий Минобороны

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В пресс-службе Южного военного округа заявили, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электропроводки, передает ТАСС. Источник «Интерфакса» также рассказал, что в санатории произошло короткое замыкание.

В 08:40 (мск) пожарные ликвидировали открытое горение в «Ялте».

Санаторий «Ялта» расположен рядом с набережной, на одной из старейших улиц города. Он состоит из трех спальных корпусов. Всего санаторий рассчитан на 589 койко-мест, говорится на сайте учреждения.

Ранее 6 октября произошел пожар в торговом центре города Богданович Свердловской области. В МЧС сообщили, что огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м. На момент пожара в ТЦ не было людей, в результате происшествия никто не пострадал.