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В Крыму загорелся санаторий Минобороны

В санатории «Ялта» огонь охватил площадь свыше 1 тыс. кв. метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 300 человек, никто не пострадал

Фото:firstcrimea / VK Фото:firstcrimea / VK Фото:firstcrimea / VK Фото:onsamuch / VK Фото:firstcrimea / VK Фото:Андрей Кулик / VK Фото:firstcrimea / VK Фото:firstcrimea / VK
Фото: firstcrimea / VK

В санатории Минобороны «Ялта» в Крыму произошел пожар, огонь охватил площадь 1,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Как передали в ведомстве, санаторий расположен в Ялте по адресу: ул. Севастопольская, 12.

Пожарные обнаружили, что загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей санатория. Пожару присвоили второй номер сложности.

Самостоятельно покинули здание 300 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. В ликвидации пожара принимают участие 43 человека и 13 единиц техники.

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В пресс-службе Южного военного округа заявили, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за короткого замыкания электропроводки, передает ТАСС. Источник «Интерфакса» также рассказал, что в санатории произошло короткое замыкание.

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В 08:40 (мск) пожарные ликвидировали открытое горение в «Ялте».

Санаторий «Ялта» расположен рядом с набережной, на одной из старейших улиц города. Он состоит из трех спальных корпусов. Всего санаторий рассчитан на 589 койко-мест, говорится на сайте учреждения.

Ранее 6 октября произошел пожар в торговом центре города Богданович Свердловской области. В МЧС сообщили, что огонь охватил площадь 1 тыс. кв. м. На момент пожара в ТЦ не было людей, в результате происшествия никто не пострадал.

Авторы
Анастасия Курносова, Екатерина Костина
Ялта пожар санаторий Минобороны
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