В Крыму загорелся санаторий Минобороны
В санатории Минобороны «Ялта» в Крыму произошел пожар, огонь охватил площадь 1,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
Как передали в ведомстве, санаторий расположен в Ялте по адресу: ул. Севастопольская, 12.
Пожарные обнаружили, что загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей санатория. Пожару присвоили второй номер сложности.
Самостоятельно покинули здание 300 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. В ликвидации пожара принимают участие 43 человека и 13 единиц техники.