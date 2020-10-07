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Политика ,  
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Минобороны опровергло блокирование Турцией военной полиции России в Сирии

Информация о блокировании военными Турции движения военной полиции России на трассе М-4 в идлибской зоне деэскалации в Сирии не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирала Александра Гринкевича, которое имеется в распоряжении РБК.

«Распространенная отдельными сетевыми ресурсами информация о якобы блокировании турецкими подразделениями участка патрулирования на трассе М-4 в районе населенного пункта Мханбель в идлибской зоне деэскалации с целью воспрепятствования движению подразделений российской военной полиции не соответствует действительности», — сказал Гринкевич.

Он добавил, что совместное патрулирование трассы М-4 будет возобновлено при обеспечении турецкой стороной безопасности на маршруте патрулирования в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Ранее информационное агентство North Press со ссылкой на источники
сообщило о блокировке турецкими войсками российских военных на трассе M-4 в сирийском Идлибе. Отмечалось, что во вторник днем турецкие войска заблокировали и не пропустили российских военных в этот регион, заявив, что самостоятельно будут осуществлять патрулирование местности.

По данным агентства, последнее совместное российско-турецкое патрулирование на трассе М-4 состоялось 25 августа с целью противостояния представителей Рабочей партии Курдистана (РПК).

Совместное патрулирование России и Турции в Сирии выполняется в соответствии с российско-турецким Меморандумом о взаимопонимании, который был принят президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября 2019 года.

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