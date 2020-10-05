Умер один из основателей арт-группы «Митьки» Владимир Тихомиров

Владимир Тихомиров (Фото: Виктор Тихомиров / Facebook)

Один из основателей арт-группы «Митьки», образовавшейся в Ленинграде в 1980-е, художник Владимир Тихомиров умер из-за проблем с сердцем. Об этом РБК сообщил его брат, еще один участник группы «Митьки», художник, сценарист и режиссер Виктор Тихомиров.

«Ему стало плохо на улице, недалеко от дома. Прохожие ему вызвали скорую помощь, и в скорой он скончался. У него было плохо с сердцем все время, а тут, видно, он перенапрягся, или так уж организм сработал», — рассказал он.

По словам брата художника, в семье считали, что Владимир Тихомиров пропал, поскольку он не приходил домой. Его объявили в розыск. В правоохранительных органах сообщили, что нашли похожего человека. «А так как были выходные, ни до кого не дозвониться, везде автоответчики, поэтому только сегодня утром конкретно выяснилось, что это именно он», — сказал Тихомиров.

Он добавил, что официальную причину смерти его брата медики сообщат 7 октября. Отпевание художника назначено на 9 октября в 12:00 в Пантелеимоновской церкви.