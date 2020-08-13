Умер народный художник России Михаил Переяславец

Народный художник России Михаил Переяславец умер на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

«Не стало Михаила Владимировича Переяславеца», — сообщили в пресс-службе. Причина смерти художника не называется.

В пресс-службе добавили, что информацию о месте прощания и похорон сообщат позже.

Михаил Переяславец родился в Москве в 1949 году. В 1974 году окончил Московский государственный художественный институт (МГХИ) имени В.И Сурикова. С 1976 года работал в Студии военных художников имени Грекова.

С 1993 года был профессором кафедры скульптуры и композиции МГХИ. С 2008 по 2009 годы был художественным руководителем Студии военных художников имени Грекова.