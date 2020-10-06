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Предприниматель попросил СК проверить слова Пашаева о сотрудниках МВД

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Предприниматель Анзор Псуноков попросил СК проверить лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, на предмет клеветы в отношении сотрудников МВД. Об этом РБК сообщил представляющий интересы Псунокова адвокат из бюро «Коблев и партнеры» Владимир Слащев.

У РБК также есть копия заявления Псунокова, составленного на имя руководителя столичного руководителя ГСУ СК Андрея Стрижова.

В заявлении говорится, что в производстве ОМВД России по району Арбат находится уголовное дело, открытое 4 октября 2017 года по заявлению Псунокова по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). По этому делу Пашаев проходит в качестве свидетеля.

Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката
Общество
Эльман Пашаев

По мнению предпринимателя, Пашаев во время пресс-конференции, которую дал 1 октября на телеканале «360» для «дискредитации органов внутренних дел и указанных должностных лиц» «демонстрировал служебную переписку между первым заместителем начальника СД МВД России генерал-лейтенантом юстиции Патапеней Н.К. и заместителем начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальником ГСУ генерал-майором юстиции Агафьевой Н.И.». По мнению Псунокова, Пашаев это сделал «преследуя цель избежать уголовной ответственности» по делу, утверждает предприниматель. 

На видео с пресс-конференции Пашаев говорит, что получил «засекреченный документ, к которому ни у кого, кроме руководителей департамента Следственного комитета и главного следственного управления по городу Москве, нет доступа».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК по Москве.

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«Это его фантазия безграничная», — заявил РБК Эльман Пашаев в ответ на просьбу прокомментировать жалобу предпринимателя.

Адвокат Ефремова пройдет проверку на полиграфе по делу о мошенничестве
Общество
Эльман Пашаев

Уголовное дело против Пашаева Псуноков потребовал возбудить в августе этого года. Бизнесмен заявил, что адвокат в прошлом представлял интересы его семьи. В 2017 году он убедил Псунокова передать ему в долг 2,5 млн руб. для сделки с недвижимостью. Представитель бизнесмена утверждал, что Пашаев якобы присвоил деньги себе. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Лишившийся статуса адвокат проходил по нему в качестве свидетеля.

Сам Пашаев, как сообщал ТАСС, считает, что не должен своего бывшему клиенту деньги. Адвокат утверждал, что, напротив, ему, согласно имеющимся документам, по той сделке должны $750 тыс., а бывший клиент оговорил его под давлением следствия.

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