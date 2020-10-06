Предприниматель попросил СК проверить слова Пашаева о сотрудниках МВД

Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Предприниматель Анзор Псуноков попросил СК проверить лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, на предмет клеветы в отношении сотрудников МВД. Об этом РБК сообщил представляющий интересы Псунокова адвокат из бюро «Коблев и партнеры» Владимир Слащев.

У РБК также есть копия заявления Псунокова, составленного на имя руководителя столичного руководителя ГСУ СК Андрея Стрижова.

В заявлении говорится, что в производстве ОМВД России по району Арбат находится уголовное дело, открытое 4 октября 2017 года по заявлению Псунокова по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). По этому делу Пашаев проходит в качестве свидетеля.

По мнению предпринимателя, Пашаев во время пресс-конференции, которую дал 1 октября на телеканале «360» для «дискредитации органов внутренних дел и указанных должностных лиц» «демонстрировал служебную переписку между первым заместителем начальника СД МВД России генерал-лейтенантом юстиции Патапеней Н.К. и заместителем начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальником ГСУ генерал-майором юстиции Агафьевой Н.И.». По мнению Псунокова, Пашаев это сделал «преследуя цель избежать уголовной ответственности» по делу, утверждает предприниматель.