СК завел дело после падения легкомоторного самолета в Пензенской области

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело после падения легкомоторного самолета «Вираж-В1» в Пензенской области, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Одноместный легкомоторный самолет упал 4 октября в 3 км северо-западнее села Столыпино Никольского района, в лесу. Пилот, 53-летний житель Краснодарского края, погиб на месте.

По факту падения самолета возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Как сообщает «ПензаИнформ» со ссылкой на директора Пензенского аэропорта Юрия Осколкова, самолет выполнял авиационно-химические работы — обрабатывал подсолнечник, он разбился при развороте над горой. Самолет искали около двух часов. По словам Осколкова, погибший пилот прошел медицинское обследование и имел допуск к полетам.