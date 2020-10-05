В Чувашии задержали напавшего с гаечным ключом на министра

Владимир Степанов (Фото: minzdrav21 / Instagram)

Жителя Чебоксар задержали за нападение с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова. Об этом сообщило следственное управление СК по региону.

Нападение произошло в субботу, 3 октября. По версии следствия, 23-летний подозреваемый подкараулил министра у здания Дома правительства. Когда Степанов вышел, мужчина ударил его не менее трех раз гаечным ключом. Степанов защищался, в результате он получил ссадины и синяки предплечья. Госпитализация не потребовалась.

Нападавший был недоволен одним из оглашенных решений минздрава, заявили в СК. По данным следователей, задержанный страдает психическим заболеванием.

По факту нападения СК завел дело по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия к представителю власти).