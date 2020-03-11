СМИ сообщили о нападении на дом замгубернатора ЯНАО в Подмосковье

Неизвестные ворвались в дом заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках, избили ее мужа и украли €200 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, нападавших было трое, они были вооружены. В ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили, что в Люберцах произошло нападение на одно из домовладений, однако не уточнили, кому принадлежит дом. В ведомстве отметили, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и устанавливается сумма ущерба.

О нападении на дом Свинцовой также сообщают со ссылкой на источники «Интерфакс» и агентство «Москва».

В сентябре 2019 года мужчина в маске проник в дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и ударил ее несколько раз электрошокером. Главе ЦИК удалось отбиться от нападавшего и выгнать его из дома. Позже мужчину задержали. На допросе он заявил, что выбрал дом для нападения случайно и не знал, кто в нем проживает.