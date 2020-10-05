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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Совфеде объяснили время обострения конфликта в Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха обострился на фоне изменений в политике Армении, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, время возобновления конфликта было выбрано неслучайно. «Это не простое совпадение, а осознанный расчет», — заявил Пушков.

По его мнению, одной из косвенных причин возобновления конфликта в Нагорном Карабахе стала тенденция правительства, которое возглавляет премьер-министр Никол Пашинян, «ставить под сомнения отношения с Россией». Армения в последнее время «тянется» к странам Запада, но они «в критической ситуации не придут» ей на помощь, отметил сенатор.

«Одно дело — оттягивать Армению от России, это — любимое дело. И совсем другое — встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы», — написал Пушков.

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Политика
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Армения и Азербайджан спорят из-за Нагорного Карабаха с конца 1980-х годов. Бои между ними возобновились утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение.

Армения заявила, что Азербайджан в боях поддерживает Турция, которая якобы обеспечивает его дронами, истребителями и наемниками. Анкара и Баку эти обвинения опровергли.

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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