В Совфеде объяснили время обострения конфликта в Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха обострился на фоне изменений в политике Армении, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, время возобновления конфликта было выбрано неслучайно. «Это не простое совпадение, а осознанный расчет», — заявил Пушков.

По его мнению, одной из косвенных причин возобновления конфликта в Нагорном Карабахе стала тенденция правительства, которое возглавляет премьер-министр Никол Пашинян, «ставить под сомнения отношения с Россией». Армения в последнее время «тянется» к странам Запада, но они «в критической ситуации не придут» ей на помощь, отметил сенатор.

«Одно дело — оттягивать Армению от России, это — любимое дело. И совсем другое — встать на ее защиту. Как говорят в Одессе, две большие разницы», — написал Пушков.