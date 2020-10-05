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Водянова инвестировала в сервис мгновенной доставки еды

Наталья Водянова
Наталья Водянова (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

AltaIR Capital и AltaClub проинвестировали в сервис мгновенной доставки продуктов FridgeNoMore в Нью-Йорке. В сделке также приняли участие модель и основательница фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова, Евгений Невген, Сергей Гончар и Евгений Фуксман. Об этом РБК сообщил представитель AltaClub.

FridgeNoMore — сервис мгновенной доставки продуктов из собственных локальных магазинов за 15 минут на расстоянии в одну милю. Продукты доставляют бесплатно, для этого не требуется минимального заказа. Стоимость продуктов в магазинах FridgeNoMore сравнима c ценами в местных магазинах. Сервис уже работает: в Бруклине есть два магазина компании.

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Фото:Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Сделка состоялась в июле. Инвесторами стали международная инвестиционная компания AltaIR Capital, сообщество AltaClub, фонд Bratte Евгения Невгеня и Сергея Гончара, а также Наталья Водянова, Евгений Фуксман и несколько ангелов-инвесторов. Размер привлеченного раунда составил $1,5 млн. Детали сделки стороны не раскрывают.

Как рассказал CEO и основатель FridgeNoMore Павел Данилов, компания формирует новый «паттерн потребительского поведения». «Это гарантированная, быстрая доставка лучших продуктов, включая местных производителей и ферм по доступным ценам. Мы помогаем жителям мегаполиса рационально и экологично подходить к организации своего питания», — добавил Данилов.

В свою очередь основатель AltaIR Capital и AltaClub Игорь Рябенький отметил важность проблемы быстрой локальной доставки. «Сервис стартует в правильное время и в правильном месте, философия и подход в основе сервиса — созвучен и времени, и потребительским привычкам, окружающим нам трендам», — сказал он.

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