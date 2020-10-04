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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи заявили о «неожиданностях COVID» после данных о возможном синдроме

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

О механизмах развития мультисистемного воспалительного синдрома MIS-A, который может быть связан с коронавирусом, говорить пока рано, также сложно говорить, кто из-за него находится в зоне риска. Об этом РБК сообщил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

«Сложно говорить обо всех механизмах развития этого синдрома, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма», — сказал Безносенко.

Врач уточнил, что пока нельзя сказать, кто из пациентов, переболевших COVID, находится в группе риска. «Точно так же есть группы людей, у которых заболевание может протекать с осложнениями, но не у всех оно так протекает», — добавил он.

Ученые обнаружили у взрослых связываемый с COVID-19 синдром
Общество
Фото:Go Nakamura / Getty Images

Явления, подобные этому синдрому, могут происходить регулярно, добавил врач-инфекционист Николай Малышев, отметив, что коронавирус пока малоизучен. «Единственное, что я могу сказать: поскольку коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, то подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями», — сказал он

Синдром MIS-A, который ранее выявляли у детей, переболевших коронавирусом, обнаружили у взрослых. У заболевших начинались проблемы с желудочно-кишечным трактом и с сердечно-сосудистой системой. Пока не ясно, является ли синдром симптомом COVID-19 или постинфекционным заболеванием.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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