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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые обнаружили у взрослых связываемый с COVID-19 синдром

Фото:Go Nakamura / Getty Images
Фото: Go Nakamura / Getty Images

Мультисистемный воспалительный синдром MIS-A, который ранее выявляли у детей, переболевших коронавирусом, теперь обнаружили и у взрослых. Об этом сообщил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По данным центра, синдром возникал как тяжелое осложнение COVID-19 у детей и подростков. У заболевших начинались проблемы с желудочно-кишечным трактом и с сердечно-сосудистой системой.

Американские медики сообщили, что обнаружили 16 случаев MIS-A у пациентов в США и Британии в возрасте от 21 по 50 лет. Из них десять пациентов попали в реанимацию, еще двое умерли. Все зараженные жаловались на  аритмию, у 12 человек она сопровождалась повышением температуры. При этом симптомы респираторного заболевания проявились только у половины больных.

По словам специалистов, пока не удалось выяснить, является ли синдром частью COVID-19 или относится к постинфекционному периоду. Однако отмечается, что между симптомами коронавируса и проявлениями MIS-A проходит от двух до пяти недель.

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По данным Университета Хопкинса, за время пандемии во всем мире коронавирусом заболели свыше 34 млн человек. Больше всего случаев заражения выявили в США, там заразились более 7 млн человек. Россия находится на четвертом месте по уровню заболеваемости. По данным оперативного штаба, в стране обнаружили 1 204 502 случая заболевания.

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Источник: JHU
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