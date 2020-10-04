Правительство обязало регионы отчитываться о проблемах обманутых пайщиков

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, обязывающее регионы отчитываться о решении проблем не только обманутых дольщиков, но и пайщиков, купивших квартиры через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Документ размещен на сайте российского правительства.

В правительстве отметили, что сейчас власти регионов составляют планы-графики («дорожные карты») по решению проблем обманутых дольщиков, в которых указывается список проблемных домов и недобросовестных компаний, а также способы и сроки восстановления прав обманутых дольщиков.

«Раньше в такую «дорожную карту» вносились сведения, которые касались только жилья, приобретенного по договору долевого участия. Теперь в ней должны появиться данные по квартирам, купленным через жилищно-строительные кооперативы, пайщики которых также оказались обманутыми», — отмечается в сообщении кабмина.

В документе также указано, что региональные власти должны обновлять «дорожную карту» один раз в квартал и размещать ее в Единой информационной системе жилищного строительства.