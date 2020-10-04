Эксперты описали идеального ипотечного заемщика

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 11:37 Как работа сделала современного человека именно таким — The Economist Pro, 11:28 СМИ сообщили о контракте футболиста сборной России с «Локомотивом» Спорт, 11:28 Власти Азербайджана сообщили об обстрелах со стороны Армении Политика, 11:23 Правительство обязало регионы отчитываться о проблемах обманутых пайщиков Экономика, 11:05 Имавов дебютировал в UFC с победы над американцем Уилльямсом Спорт, 11:02 Врач летит на помощь: дайджест Индустрии 4.0 Индустрия 4.0, 11:00  За сутки в России умерли 107 человек с коронавирусом Общество, 10:52 В Москве за сутки выявили 3,3 тыс. заразившихся COVID Общество, 10:49 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 10:48 В России за сутки зарегистрировали 10,4 тыс. случаев COVID-19 Общество, 10:45 Пробы воды, песка и погибших животных с Камчатки отправлены в Москву Общество, 10:35 Если вы еще не «топ»: как получить должность руководителя Pro, 10:29 Пять хоккеистов минского «Динамо» изолированы после заражения COVID-19 Спорт, 10:29
Финансы ,  
0 

Эксперты описали идеального ипотечного заемщика

Фото:Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Основными признаками идеального клиента, которому банк будет готов выдать ипотечный кредит, являются способность оплатить 20% стоимости жилья в качестве первого взноса и стабильная работа. Об этом «РИА Новости» сообщил директор департамента кредитных рисков «БКС Банка» Сергей Хайруллин. Он указал на то, что заемщику для погашения ипотеки придется сделать около 300 взносов, в связи с чем он должен обладать высоким стабильным доходом.

«Поэтому приоритет при выдаче отдается представителям профессий, которые востребованы всегда. Не обязательно высококвалифицированных, требующих высшего образования, главное — уверенность, что у заемщика будет работа в любых экономических условиях», — отметил он.

ЦБ приостановил снижение ключевой ставки
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Хайруллин добавил, что у банков могут возникнуть дополнительные вопросы, если профессия заемщика связана с риском для жизни.

Председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев, в свою очередь, считает, что идеальным заемщиком является мужчина в возрасте от 27 до 50 лет. «[Такого] человека неожиданно не призовут в армию, из-за чего он потеряет работу и, соответственно, возможность совершать платежи. А после 50 тоже есть риски: различные заболевания, снижения доходов и увольнения», — пояснил он.

По словам Соловьева, второстепенными факторами, влияющими на решение банка выдать ипотечный заем, являются стаж работы, ее характер и должность, отсутствие судимости, наличие высшего образования, семьи, детей, наличие ликвидного имущества и прозрачная кредитная история.

В России во время пандемии коронавируса была запущена программа льготной ипотеки для поддержания спроса на жилую недвижимость. Изначально по ее условиям покупатели могли по субсидированной ставке 6,5% взять ипотеку до 8 млн руб. на квартиры в новостройках в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области. В июне лимиты были повышены.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов
эксперты заемщик ипотека
Материалы по теме
ВТБ снизил ставку по ипотеке с господдержкой для квартир в новостройках
Финансы
Сбербанк увидел резкий рост цен на новостройки из-за льготной ипотеки
Бизнес
Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter