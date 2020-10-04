Эксперты описали идеального ипотечного заемщика

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Основными признаками идеального клиента, которому банк будет готов выдать ипотечный кредит, являются способность оплатить 20% стоимости жилья в качестве первого взноса и стабильная работа. Об этом «РИА Новости» сообщил директор департамента кредитных рисков «БКС Банка» Сергей Хайруллин. Он указал на то, что заемщику для погашения ипотеки придется сделать около 300 взносов, в связи с чем он должен обладать высоким стабильным доходом.

«Поэтому приоритет при выдаче отдается представителям профессий, которые востребованы всегда. Не обязательно высококвалифицированных, требующих высшего образования, главное — уверенность, что у заемщика будет работа в любых экономических условиях», — отметил он.

Хайруллин добавил, что у банков могут возникнуть дополнительные вопросы, если профессия заемщика связана с риском для жизни.

Председатель центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев, в свою очередь, считает, что идеальным заемщиком является мужчина в возрасте от 27 до 50 лет. «[Такого] человека неожиданно не призовут в армию, из-за чего он потеряет работу и, соответственно, возможность совершать платежи. А после 50 тоже есть риски: различные заболевания, снижения доходов и увольнения», — пояснил он.