В Москве еще 944 человека вылечились от COVID-19

За последние сутки Москве от коронавируса вылечились еще 944 человека. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает в Telegram-канале столичный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека», — сказано в сообщении.

Накануне оперативный штаб сообщил, что от коронавируса в столице скончались 29 человек. А утром 3 октября московские власти сообщили, что за 24 часа количество заболевших коронавирусной инфекцией в столице составило 2884 человека. Это рекордный суточный прирост с 23 мая. Тогда было выявлено 3190 случаев заражения COVID-19.

В субботу федеральный оперативный штаб сообщил, что в стране за предыдущие 24 часа выявили 9859 заболевших COVID. Это рекордное значение с 15 мая, когда было выявлено 10 589 случаев заражения. За весь период пандемии заразились, по подсчету штаба, 1 204 502 человека.



