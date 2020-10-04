Диетолог предупредила об опасности овощей

При неправильном хранении или приготовлении овощей эти продукты могут нанести вред организму человека и спровоцировать некоторые заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, не рекомендуется есть перезрелые баклажаны и картофель, а также недозрелые зеленые томаты, так как это может вызвать проблемы с нервной и мочевыводящей системами.

Также не стоит есть сырую или недоваренную фасоль, поскольку в ней содержится фитогемагглютинин — вещество, которое может вызвать отравление. Кроме того, при длительном хранении бобовые могут накапливать микотоксины, то есть грибки, добавила эксперт.

Соломатина также отметила, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует исключить из своего рациона многие овощи. Например, тем, у кого наблюдается гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), надо отказаться от всех видов капустных и крестоцветных, так как они могут блокировать усвоение йода. Редьку и редис лучше не употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, особенно в момент обострения.