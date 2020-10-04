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Диетолог предупредила об опасности овощей

При неправильном хранении или приготовлении овощей эти продукты могут нанести вред организму человека и спровоцировать некоторые заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, не рекомендуется есть перезрелые баклажаны и картофель, а также недозрелые зеленые томаты, так как это может вызвать проблемы с нервной и мочевыводящей системами.

Также не стоит есть сырую или недоваренную фасоль, поскольку в ней содержится фитогемагглютинин — вещество, которое может вызвать отравление. Кроме того, при длительном хранении бобовые могут накапливать микотоксины, то есть грибки, добавила эксперт.

Роскачество назвало содержащиеся в овощах и фруктах токсины
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Соломатина также отметила, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует исключить из своего рациона многие овощи. Например, тем, у кого наблюдается гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), надо отказаться от всех видов капустных и крестоцветных, так как они могут блокировать усвоение йода. Редьку и редис лучше не употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, особенно в момент обострения.

Помимо этого, Соломатина предупредила, что некоторые овощи способны накапливать нитраты. «Та же свекла накапливает много нитратов, шпинат, петрушка, капуста, особенно кочерыжка, морковь, огурцы. При большом количестве нитратов, а мы их получаем еще и из воды и других продуктов, может наступить перенасыщение организма и вызвать побочные эффекты», — сказала она. По ее словам, это особенно опасно при беременности.

Ранее о содержащихся в овощах токсинах сообщило Роскачество. Эксперты предупредили, что овощи и фрукты содержат органические яды, количество которых зависит от зрелости и способов обработки продукта. В Роскачестве также посоветовали не употреблять в пищу картофель с зелеными «бочками», недозревшие помидоры, а также старые или перезревшие грибы.

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