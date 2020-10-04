Дуров назвал причину сбоя в Telegram

Сбой в работе Telegram возник из-за неисправности оборудования, сейчас проблема устранена. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале в мессенджере.

«Вчера вечером Telegram в течение примерно часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования <...> Мы уже исправили приложение для iOS, и обновление на пути в App Store», — написал Дуров.

Он добавил, что команда Telegram исправляет сетевое программное обеспечение, чтобы свести к минимуму риски подобных проблем в будущем.

Согласно порталу Downdetector, отслеживающему сбои на популярных интернет-ресурсах, пользователи начали жаловаться на проблемы с Telegram около 23:47 мск. Большая часть жалоб (91%) касалась невозможности подключиться к мессенджеру, 8% пользователей сообщили о проблемах с отправкой сообщений.