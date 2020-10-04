Космонавты с МКС поздравили с годовщиной запуска первого спутника Земли

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили жителей Земли с годовщиной начала космической эры. Видеозапись поздравления опубликована на сайте Роскосмоса.

«Уважаемые коллеги, друзья и все жители планеты Земля! Сегодня, в день 63-й годовщины запуска первого спутника Земли, вас приветствуют российские члены экипажа 63-й длительной экспедиции», — сказал Иванишин.

Космонавт отметил, что 4 октября 1957 года в космос был запущен первый спутник, созданный в СССР, и именно с этого дня ведет отсчет отечественная и мировая космонавтика. Он также напомнил, что сейчас самым большим искусственным спутником Земли является МКС.

В свою очередь Вагнер отметил, что с борта станции хорошо видно, насколько красива и хрупка Земля. Он призвал людей к совместному исследованию просторов Вселенной в общих интересах. «С днем начала космической эры вас!» — сказал он.